Hanoï, 9 février (VNA) - Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doan Khac Viet a répondu à un certain nombre de questions liées à la protection des citoyens lors de la conférence de presse périodique du ministère le 9 février.

La force de recherche et de sauvetage s'efforce de retrouver les victimes du tremblement de terre à al-Masharqa, à Alep, dans le Nord de la Syrie, le 7 février 2023. Photo : Xinhua/VNA



Concernant le double tremblement de terre en Turquie et en Syrie, Doan Khac Viet a déclaré : "Une fois de plus, nous voudrions exprimer nos profondes condoléances aux gouvernements et aux peuples des deux pays pour les dommages irremplaçables".



Les dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam ont transmis leurs condoléances aux gouvernements et aux peuples turc et syrien, a-t-il noté.



Selon le diplomate, au cours des derniers jours, les représentations diplomatiques du Vietnam en Turquie et en Iran (également en charge de la Syrie) coopèrent activement avec les services compétents et avec la diaspora vietnamienne dans ces deux pays pour être au courant de la situation des Vietnamiens en détresse.

Jusqu'à présent, le travail de sauvetage est en cours et il n'y a eu aucune information faisant état de sinistrés vietnamiens, a déclaré Doan Khac Viet.

Les ambassades continueront de surveiller activement la situation et resteront prêtes à prendre les mesures nécessaires pour protéger les citoyens, a-t-il affirmé.

Concernant le soutien du Vietnam à la Turquie et à la Syrie dans les secours en cas de tremblement de terre, le porte-parole adjoint Doan Khac Viet a souligné les bonnes relations entre le Vietnam et la Turquie ainsi qu'avec la Syrie et a affirmé que le Vietnam envisageait activement un soutien.

En ce qui concerne le naufrage d'un bateau de pêche sud-coréen avec des citoyens vietnamiens à bord dans la nuit du 4 février, au large des côtes du district de Sinan, province de Jeonnam de la République de Corée, Doan Khac Viet a déclaré, selon l'ambassade du Vietnam en République de Corée, deux Vietnamiens portés disparus dans l'affaire n'ont pas encore été retrouvés et les travaux de recherche et de sauvetage sont toujours en cours.

Selon le porte-parole adjoint, au cours des derniers jours, l'ambassade a contacté les familles des deux victimes, les informant des procédures nécessaires liées à la résolution des problèmes consulaires et de protection des citoyens. L'agence est prête à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens.

L'incident a fait disparaître 9 membres d'équipage sur 12, dont deux vietnamiens.- VNA