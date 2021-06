De nombreuses personnes déshéritées, notamment âgées, handicapées, et chauffeurs de taxi-moto chômeurs dans la ville de Cân Tho bénéficient des «magasins à zéro dông». Photo: VOV

Cân Tho (VNA) - Depuis une semaine, de nombreuses personnes déshéritées, notamment âgées, handicapées, et chauffeurs de taxi-moto chômeurs dans la ville de Cân Tho (Sud) bénéficient des «magasins à zéro dông».

«Quand l'enseignant fait appel, les donateurs/les parents répondent» est un slogan familier auquel les enseignants de l'école primaire Ngo Quyen (au 11 rue Nguyen Khuyen, arrondissement de Ninh Kieu) répondent souvent lorsqu'on leur demande leur volontariat.

Accompagnant les autorités locales dans les travaux antiépidémiques, l'école primaire Ngo Quyen a appelé tout le district de Ninh Kieu à créer un «marché à zéro dông».

Ce marché est ouvert tous les jours de 8h à 22h. Chaque personne qui vient au marché choisit librement des légumes et reçoit un cadeau comprenant 2kg de riz, 5 paquets de nouilles et des produits de première nécessité tels que huile de cuisson, sucre, sauce de soja, sauce de poisson...

Selon Mach Le Xuan, proviseur de l’école primaire Ngo Quyen, en moyenne, le marché offre plus de 150 cadeaux chaque jour aux personnes dans le besoin, dont 40 destinés aux gens de l’arrondissement de Ninh Kieu, le reste pour ceux qui viennent d'autres endroits.

Un magasin à zéro dong. Photo: VOV

Voyant les difficultés des vendeurs de billets de loterie et des chauffeurs de moto-taxi, il y a près d'une semaine, Mme Duong Thanh Ha, 60 ans, dans le quartier Le Binh, arrondissement de Cai Rang, a ouvert un «magasin à zéro dong» avec toutes les denrées de première nécessité.

Les premiers jours, Mme Ha a utilisé son propre argent pour acheter des œufs de canard, des légumes et des tubercules et les a mis sur de grands plateaux pour que les gens pauvres viennent les chercher.

Elle a posé une boîte dans ce magasin. Si quelqu'un veut, il peut y mettre de l'argent en espèce. Mme Ha utilise cet argent pour acheter de la nourriture pour ce magasin. Actuellement, de nombreux bienfaiteurs l'accompagnent pour aider des personnes en difficulté pendant la période de la pandémie de COVID-19.

To Dai Thanh, 67 ans, au 21 rue Ly Thuong Kiet, arrondissement de Ninh Kieu, a partagé que lorsqu'il avait entendu qu'il y avait un magasin à 0 dong, il y était venu immédiatement. «Nous sommes trois dans la maison. Nous avons perdu notre emploi à cause de l’épidémie. Les activités de bénévolat comme celle-ci sont très précieuses en aidant de nombreuses familles en situation difficile pendant l'épidémie de COVID-19», a-t-il exprimé.

Duong Van Tung, de l'arrondissement de Ninh Kieu, était également ému : "Hier, quand je suis venu, ils m'ont dit qu’il n’y avait plus de cadeau. Aujourd'hui, j'ai attendu un moment et j'en ai reçu un, je suis très content. Avec ce cadeau, je pourrai vivre pendant environ 3 jours."

En plus des modèles «marché à 0 dong» et «magasin à 0 dong», dans plusieurs localités de la ville de Can Tho, on a également organisé de nombreux «repas gratuits» pour aider les plus déshérités à passer cette période difficile.

L'esprit «les bonnes feuilles protègent les feuilles déchirées» se répand de plus en plus à Can Tho, soutenant les personnes les plus impactées par le COVID-19. - CPV/VNA