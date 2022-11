La secrétaire du Comité provincial du Parti, Le Thi Thuy, prend la parole lors de l'événement. Photo: VNA

Ha Nam (VNA) - Une délégation d'hommes d'affaires japonais dirigée par Achiwa Noriyuki, président de l'Association de l'industrie des machines et de la mécanique de la ville de Kobe dans la préfecture de Hyogo, a effectué une visite de travail dans la province septentrionale de Ha Nam le 8 novembre.

Lors de la réception pour la délégation, la secrétaire du Comité du Parti de Ha Nam, Le Thi Thuy, a souligné que ces dernières années, la province avait toujours reçu l'attention et le soutien de l'ambassadeur du Japon au Vietnam ainsi que des agences japonaises, à savoir l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO). Ainsi, la province est connue comme un environnement d'investissement "ouvert - attrayant - sûr - convivial".

La province compte actuellement 111 projets d'investisseurs japonais, dont huit de la préfecture de Hyogo, a-t-elle informé.

La secrétaire du Comité provincial du Parti, Le Thi Thuy, remet un cadeau à Achiwa Noriyuki, au nom de la délégation japonaise. Photo: VNA

Ha Nam continuera à mettre en œuvre ses engagements avec les investisseurs, notamment en garantissant les infrastructures, les services essentiels et une main-d'œuvre de haute qualité, a déclaré la responsable.

Le Thi Thuy a exprimé son espoir que davantage d'investisseurs et d'entreprises de Kobe et de Hyogo étudieraient l'environnement d'investissement et décideraient d'investir à Ha Nam.

Pour sa part, Achiwa Noriyuki a hautement apprécié l'environnement d'investissement de Ha Nam, et a affirmé qu'il continuera à soutenir et à présenter des investisseurs de Kobe à la province. -VNA