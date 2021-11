Le Sommet du Vietnam au Japon 2021 est organisé sous forme virtuelle les 20 et 21 novembre. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Le Sommet du Vietnam au Japon 2021 ayant pour thème « Transformation : Nouvelles valeurs – Nouvelles méthodes » s'est ouvert le 20 novembre, avec la participation de près d'un millier de Vietnamiens au Japon, ainsi que représentants d'associations d'intellectuels vietnamiens dans d’autres pays du monde.

Cet événement est organisé sous forme virtuelle les 20 et 21 novembre par l'Association des intellectuels vietnamiens au Japon (AVIJ), le Réseau académique vietnamien au Japon (VANJ), la Communauté d'experts vietnamiens au Japon (VPJ), l'Association des jeunes et étudiants vietnamiens au Japon (VYSA ) et le Vietnam-Japan Innovation Network (VJOIN).

Le sommet collectera des opinions de la communauté intellectuelle vietnamienne au Japon et dans d'autres pays afin de créer une percée pour le développement national dans la période post-COVID-19, a déclaré Trinh Thanh Luan, membre du comité présidentiel du Sommet du Vietnam au Japon.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le VANJ a présenté l'Anthologie des sciences et technologies japonaise 2021 qui présente 35 articles rédigés par des scientifiques et experts japonais, vietnamiens et internationaux travaillant dans ce pays du Soleil levant.

Dans le cadre du sommet, aura lieu une session plénière et huit débats thématiques portant sur des questions urgentes du pays tels que : vivre avec le COVID-19 dans la Nouvelle normalité ; apprentissage en ligne ; transformation numérique ; développement de la ville intelligente ; développement de l’économie agricole du delta du Mékong…

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam a apprécié hautement le thème du sommet 2021 qui répond à la tendance de développement du monde, du Vietnam en particulier, dans la période post-COVID-19.

Selon les statistiques du ministère japonais de la Justice, début 2021, le Japon comptait environ 448.050 Vietnamiens vivant et étudiant sur son sol, dont plus de 50% d'intellectuels, d'étudiants, de scientifiques et d'experts dans de nombreux domaines. -VNA