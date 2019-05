Cérémonie de signaure sur l'organisation de l’exposition de l’industrie auxiliaire Vietnam – Japon 2019 et de l'exposition des machines et technologies pour l'industrie manufacturière et de fabrication 2019 à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’exposition de l’industrie auxiliaire Vietnam – Japon (SIE) 2019 et l'exposition des machines et technologies pour l'industrie manufacturière et de fabrication (Vietnam Manufacturing Expo - VME) 2019 auront lieu du 14 au 16 août au Palais culturel de l'amitié Viet Xo à Hanoi.

Co-organisé par l'Organisation japonaise de promotion du commerce ( JETRO) et l’organisateur d'expositions Reed Tradex, ces événements réuniront plus de 200 entreprises de technologies et de machines de pointe venus de 16 pays et territoires.

Ce sera une bonne occasion de rencontrer et de renforcer les liens entre les fabricants de composants et assembleurs vietnamiens et étrangers opérant dans les industries auxiliaire, manufacturière et de fabrication.

Les prochains événements permettront également de promouvoir le transfert de nouvelles technologies et l'élargissement du réseau d’affaires, en particulier entre les entreprises japonaises et vietnamiennes.

Selon Hironobu Kitagawa, représentant de JETRO à Hanoi, en 2018, le nombre de projets d'investissement japonais au Vietnam a atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré, avec 630 projets, totalisant environ 8 milliards de dollars de capitaux enregistrés. -VNA