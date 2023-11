La ligne de bus fluviale numéro 1 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - En plus de lancer des produits touristiques pour le Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) 2024, de nombreuses entreprises touristiques à Hô Chi Minh-Ville ont annoncé des programmes promotionnels pour stimuler la demande sur le marché.

Des produits et circuits touristiques du Têt 2024 avec des prix promotionnels et des réductions ont incité les clients à passer commande, tout en augmentant la possibilité d'acheter des circuits à l'avance.

La société Viet Media Travel a commencé à vendre des programmes de voyage pour le Têt 2024 avec une variété de choix et des prix avantageux. Selon les informations fournies par cette société, les circuits qui attirent le plus sont ceux au Japon, en République de Corée, en Europe, les circuits du Nord-Est et du Nord-Ouest du Vietnam..., a informé Pham Anh Vu, responsable de Viet Media Travel.

La zone touristique de Tam Coc, province de Ninh Binh. Photo: VNA



Parallèlement, le tourisme urbain à Hô Chi Minh-Ville propose également de nombreux produits pour répondre aux besoins de divertissement pendant les fêtes et le Têt de 2024, notamment le 6e Marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville, des produits de tourisme fluvial sur le canal Nhieu Loc - Thi Nghe, etc.

Selon un représentant de Saigontourist, du 10 au 26 novembre, sa société accueillera les croisiéristes de trois paquebots internationaux de Celebrity Cruises. De plus, la société propose des voyages à l'étranger pour les touristes vietnamiens et offre des services de qualité supérieure à bord de navires de croisière 5 étoiles dans le monde entier. Ces circuits pour Noël et le Nouvel An lunaire attirent également un bon nombre de touristes. -VNA