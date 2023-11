Hanoi (VNA) - Soixant et un entreprises sud-coréennes ont attribué des bourses à 115 étudiants brillants vietnamiens, d’une valeur totale de 1,15 milliard de dôngs, lors de la Journée de responsabilité sociale des entreprises sud-coréennes (CSR) tenue mercredi 29 novembre à Hanoi.

Ces étudiants ont été recommandés par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, celui de l'Industrie et du Commerce, celui du Plan et de l'Investissement, celui de l'Agriculture et du Développement rural, celui de la Sécurité publique, le Comité populaire de Hanoï, le ministère des Affaires étrangères, le Service des Relations extérieures de la province de Quang Tri...

S'exprimant lors de l’événement co-organisé par l’ambassade de la République de Corée au Vietnam et l’Association d’Entreprises sud-coréennes au Vietnam (KORCHAM), la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a déclaré que les contributions à la société des entreprises sud-coréennes au cours de l'année écoulée étaient des gestes nobles, au service du développement du Vietnam démontrant le véritable esprit et la responsabilité pour le développement durable et inclusif de la communauté des affaires sud-coréenne dans le monde et au Vietnam.

Sur la base de relations bilatérales extrêmement bonnes, avec un grand potentiel et un grand espace de coopération, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a également exprimé son souhait que KORCHAM et les entreprises sud-coréennes continuent d’augmenter leurs investissements, créant des emplois et les meilleures conditions aux travailleurs vietnamiens travaillant dans des entreprises sud-coréennes.

De son côté, l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young-sam, a déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux a été multiplié par 175 et la République de Corée est devenue le plus grand investisseur étranger au Vietnam.

À travers cet événement, l'ambassadeur sud-coréen a espéré que le gouvernement vietnamien soutiendra activement le programme pour qu'il devienne une base solide pour l'objectif du Vietnam de "devenir un pays développé d'ici 2045. -VNA