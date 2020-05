Hanoï (VNA) - Ne pas laisser des enfants en arrière durant la pandémie de COVID-19 était le thème d’un colloque en ligne tenu le 18 mai à Hanoï.

Des enseignants demandent aux enfants de se laver les mains avant d'aller en classe pour éviter le COVID-19. Photo : VNA

Ce colloque entre dans le cadre du programme « Les familles font reculer la pandémie de COVID-19 » organisé par le Département des affaires des enfants du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, l’Institut de gestion et de développement durable, le Réseau de gouvernance des droits de l'enfant et l’ONG Save the Children.

A cette occasion, des participants ont discuté des défis et des influences de la pandémie de COVID-19 sur le développement des enfants, notamment des enfants les plus vulnérables (handicapés, issus des ethnies minoritaires…), donné des solutions pour les venir en aide.

La directrice adjointe du Département des affaires des enfants, Vu Kim Hoa a précisé que son Département avait réalisé la tâche d'état-major avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales dans la promulgation des directions aux établissements de soin des enfants sur la prévention de la maladie pour garantir la sécurité selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé et du ministère vietnamien de la Santé.

De même, ce Département a coopéré avec plusieurs organisations vietnamiennes et étrangères pour élaborer des indications dans la protection des enfants. Ces indications sont diffusées largement sur l’internet et les portails électroniques des ministères du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de la Santé, de l’Education et de la Formation et de l’Information et de la Communication.

Actuellement, le Département est en train d’élaborer un programme de formation sur l’assistance en matière de psychologie et de la santé mentale aux parents, aux personnes assumant le soin des enfants ; de coordonner avec l’UNICEF et des organisations internationales dans la préparation d’une campagne de communication pour garantir la sécurité pour les enfants face aux influences de la pandémie de COVID - 19. -VNA