Des élèves de Quang Ninh décrochent une médaille d'or à l’Olympiade internationale de la jeunesse de R. de Corée. Photo: Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Une équipe de cinq élèves du lycée Hon Gai, province de Quang Ninh (Nord), a remporté une médaille d'or à l’Olympiade internationale de la jeunesse de République de Corée (KiYO 4I) 2023.



Le groupe est composé des élèves en première Nguyen Phuong Anh, Vu Chi Doanh, Dang Thanh Binh et Vu Trung Dung, et de l'élève en terminale Do Nhu Minh Khoi.



Ils ont présenté un projet sur l'application de la nanotechnologie dans la production de nanoparticules de ZnO pour le dégazage du gaz CO dans les fours.



Leur projet a également obtenu un prix spécial décerné par le président de l'Institut supérieur sud-coréen des sciences et technologies (Korea Advanced Institute of Science & Technology - KAIST).



Cette année, la compétition annuelle s'est déroulée du 7 au 9 août à Séoul, avec la participation de 192 équipes de 10 pays du monde.-VNA