Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien des Affaires étrangères se coordonne activement avec les agences nationales compétentes, la province de Khanh Hoa et la mission diplomatique chinoise au Vietnam pour gérer les problèmes liés à l’accident de la circulation à Khanh Hoa et effectuer les procédures nécessaires pour les défunts conformément à la loi, a déclaré jeudi 20 juillet sa porte-parole Pham Thu Hang.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo: VNA

La diplomate a fait savoir à la presse que l’accident d’autocar s’était produit au au col de Khanh Lê dans le district de Khanh Vinh, dans la province de Khanh Hoa, le 18 juillet, tuant quatre passagers chinois et en blessant d’autres, qui recevaient des soins à l’Hôpital général provincial, et que la plupart d’entre eux ne souffraient pas de blessures graves.Selon la porte-parole, des représentants du consulat général de Chine à Hô Chi Minh-Ville sont arrivés à Khanh Hoa et se sont coordonnés avec le Département provincial des affaires étrangères et les agences vietnamiennes compétentes pour régler l’incident, en garantissant les droits et les intérêts des victimes chinoises.Pham Thu Hang a informé que juste après avoir appris l’incident, le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé une dépêche aux ministères et agences concernés et à la province de Khanh Hoa, ordonnant de concentrer autant que possible la force des médecins, les médicaments et le matériel médical aux victimes, de créer des conditions favorables pour que les familles approchent rapidement les victimes et d’organiser des visites, un soutien et des encouragements pour les familles des victimes décédées et blessées dans l’accident.A cette occasion, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères a exprimé sa profonde sympathie à la mission diplomatique chinoise et aux familles endeuillées. – VNA