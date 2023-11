Lors de la conférence. Photo : VNA

Kon Tum, 24 novembre (VNA) - Des responsables de la province des Hauts Plateaux du Centre du district de Dak Glei à Kon Tum et des districts de Xan Xay et Dak Cheung des provinces lao d'Attapeu et de Sékong se sont réunis le 23 novembre lors d'une conférence pour passer en revue les résultats de leur coopération et définir les tâches, les solutions et les plans de partenariat dans les temps à venir.Le secrétaire du Comité du Parti du district de Dak Glei, Thai Van Tuong, a déclaré que l'événement visait à examiner la mise en œuvre des documents signés. Les contenus signés lors de cette conférence constituent des conditions favorables pour que les districts puissent stimuler le développement socio-économique tout en assurant la défense et la sécurité nationales, et en cultivant davantage leur solidarité, leur amitié et leur coopération.Lors de la 18e conférence de coopération entre les districts, les trois parties ont convenu de maintenir l'amitié traditionnelle éprouvée, la solidarité particulière et la coopération intégrale, contribuant ainsi au développement socio-économique et à l'amélioration de la vie du peuple.En outre, ils ont convenu de renforcer davantage la coopération en matière de patrouilles conjointes pour maintenir la sécurité le long des frontières communes et créer les conditions permettant aux forces de rechercher et de rapatrier les restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens qui ont perdu leur vie au Laos pendant la guerre.Dans les temps à venir, ils sont convenus de continuer à resserrer les relations de coopération dans tous les domaines, d'effectuer des visites de délégations de haut niveau, de créer des conditions favorables aux échanges commerciaux ainsi qu'aux produits agricoles, stimuler et promouvoir la coopération dans les domaines socioculturels.A cette occasion, les autorités des trois districts ont présenté des cadeaux et 585 millions de dongs (24.000 dollars) pour les travaux de construction de l'amitié. Le district de Dak Glei a également attribué 20 bourses à des étudiants pauvres des districts de Xan Xay et de Dakcheung au Laos.Ils ont convenu de tenir la 19e conférence de coopération dans le district de Dak Cheung de la province de Sékong en 2024. - VNA