Hanoï (VNA) - A la nouvelle du décès de l'ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo, le 8 juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh, au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, a envoyé un message de condoléance au président du Parti libéral-démocrate et au Premier ministre du Japon, Kishida Fumio.

Dans le message, Pham Minh Chinh a transmis ses plus attristées condoléances au gouvernement et au peuple japonais et à la famille de Abe Shinzo. Il a exprimé sa gratitude pour l'affection particulière et le soutien précieux que l’ancien Premier ministre japonais a apportés au Vietnam et à son peuple ainsi qu'au partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a fait de même auprès du ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa. - VNA