Phan Nguyen Nhu Khue (5e de gauche), chef de la commission de la propagande et de l’éducation, relevant du comité municipal du PCV, et Max Vincent, maire de Limonest (6e). Photo: sggp



Paris (VNA) – Une délégation de députés de Ho Chi Minh-Ville, conduite par Phan Nguyen Nhu Khue, chef de la commission de propagande et de l’éducation, relevant du comité municipal du Parti communiste du Vietnam (PCV), a commencé le 16 septembre une visite de travail en France.

Lors de la séance de travail avec Max Vincent, maire de Limonest et conseiller métropolitain délégué à la coopération décentralisée, Phan Nguyen Nhu Khue s’est déclaré réjoui du développement vigoureux de la coopération et de l’amitié entre Ho Chi Minh-Ville et la Métropole de Lyon, notamment dans l’éclairage public esthétique.

Phan Nguyen Nhu Khue a demandé au conseil de la Métropole de Lyon d’intensifier la collaboration et le partage d’expériences avec le conseil populaire et des députés de la mégapole du Sud.

Le même jour, la délégation de Ho Chi Minh-Ville a eu une séance de travail avec Pierre Houssais, directeur de la prospective et du dialogue public de la Métropole de Lyon, qui a partagé des expériences en matière de dialogue avec des populations et d’intensification de leur participation dans la mise en œuvre des initiatives en matière d’environnement, de développement urbain et communautaire.

La Métropole de Lyon est née le 1er janvier 2015. Il s’agit d’une collectivité territoriale unique en France créée par la fusion de la Communauté urbaine de Lyon et du Conseil général du Rhône sur les 59 communes qui composent le territoire du Grand Lyon. -VNA