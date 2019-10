Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Quelque 21 danseurs venus du Japon et de différents pays d’Asie du Sud-Est se réuniront lors du programme « DANCE DANCE ASIA – Croissing the movements 2019 » qui aura lieu du 24 au 26 octobre au Théâtre de la jeunesse à Hanoï.

Ils présenteront trois spectacles d'un trio de chorégraphes-directeurs: Nikii (Thaïlande), Kenken (Japon) et Pham Khanh Linh, également connu sous le nom de 3T (Vietnam), avant de se rendre à Bangkok, en Thaïlande.

Lancé en 2014, «DANCE DANCE ASIA - Crossing the movements» est un projet mettant l'accent sur la danse de rue et visant à encourager l’interaction et la collaboration créative pour les représentations théâtrales entre troupes de danse et danseurs d’Asie.

Il a permis d’organiser des spectacles et tournées dans neuf villes d’Asie, réunissant près de 400 danseurs, artistes et plus de 30.000 spectateurs. -VNA