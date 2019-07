Des caméras de surveillance sont installées pour assurer la sécurité dans les rues de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Quatre-vingt-dix caméras de surveillance de la circulation et de sécurité dans les districts de Hô Chi Minh-Ville seront connectées au Centre de contrôle des images et de la sécurité, selon le Service municipal des communications et des transports.

Depuis l'année dernière, la ville installe 131 caméras de surveillance du trafic et 100 autres pour mesurer le nombre de véhicules dans les « points chauds ». 713 caméras de surveillance ont été connectées avec celles du Centre de contrôle des images et de la sécurité. Les données sont également partagées avec le centre de commandement de la ville, la police du transport et le centre de commandement de l’aéroport de Tân Son Nhât.

D'ici la fin de l'année, la ville utilisera des redevances tirées des infractions au code de la route afin d'installer plus de 90 caméras de surveillance. En outre, la ville va moderniser le portail de la ville et numériser la base de données et le système d’information de gestion du centre.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Trân Vinh Tuyên, a demandé de connecter les caméras de surveillance des immeubles et des zones résidentielles au centre de contrôle des images et de la sécurité.

Selon le comité municipal de la sécurité routière, la ville compte 21 "points noirs" d’accidents de la route, soit cinq points plus que l’année dernière.

Au premier semestre de l'année, elle a recensé 1.669 accidents de la route, soit un recul de 115 par rapport à l’année passée.

Le président du Comité populaire municipal, Nguyên Thanh Phong, a demandé aux organes de trouver des solutions pour résoudre ces "points noirs". -VNA