La styliste Vu Thao Giang porte une de ses créations. Photo: Soha/CVN



Hanoï (VNA) - En combinant la mode et la mosaïque en céramique, Vu Thao Giang a conçu des áo dài (tenue traditionnelle vietnamienne) qui vont au-delà des créations vestimentaires pour devenir des œuvres d’art.



L’utilisation des fragments de céramiques mis au rebut pour créer des œuvres d’art en les assemblant est apparue au Vietnam dès les XIe et XIIe siècles, créant ainsi la mosaïque en céramique. On retrouve cet art dans bon nombre d’ouvrages, tels les palais royaux, les temples ou les pagodes.



Après avoir étudié cet artisanat pendant deux ans, la styliste Vu Thao Giang a voulu l’introduire dans l’art de la mode. Sa nouvelle collection comprenant 18 créations d’áo dài inspirées de la mosaïque en céramique vient d’être présentée au public lors de la 8e Fête de l’áo dài de Hô Chi Minh-Ville, tenue du 5 mars au 15 avril.



Parlant de son projet, la créatrice de 28 ans partage : "Je veux présenter dans la tenue traditionnelle des Vietnamiens la beauté de la mosaïque en céramique présente dans les ouvrages d’architecture du pays".



Tissu de velours et forme authentique



Vu Thao Giang a choisi le tissu en velours de haute qualité et reste fidèle à la forme traditionnelle de l’áo dài. Elle se concentre sur les coupes fines et les techniques de broderie méticuleuses pour créer des motifs aux couleurs sophistiquées. Ses détails préférés s’inspirent des fresques, des reliefs ou des images des quatre animaux sacrés de la culture vietnamienne (dragon, phénix, tortue et licorne).



Vu Thao Giang est issue de l’ethnie Tày et originaire de la province de Cao Bang (Nord). Les arts et artisanats de sa région ont beaucoup influencé la jeune femme qui aime les mettre au goût du jour mais aussi les lier aux autres symboles de la culture nationale, comme l’áo dài. La jeune styliste est déjà connue pour une douzaine de collections aux motifs de paysages naturels et de patrimoines culturels dont elle veut vanter la beauté.



Ses œuvres ont été présentées lors de plusieurs grands événements au Vietnam mais aussi dans d’autres pays asiatiques. En référence à sa terre natale de Cao Bang, en 2019, elle a lancé 12 modèles dont les motifs représentent les grottes de Pac Bo et Nguom Ngao, la cascade de Ban Giôc, ou encore les brocatelles des ethnies minoritaires.



Selon la créatrice, chaque région du pays recèle des caractéristiques uniques. C’est pour cette raison qu’elle adore voyager, trouvant à chaque fois de l’inspiration pour créer de nouvelles collections. "La culture traditionnelle ou les patrimoines nationaux sont toujours des sujets intéressants pour de nombreux créateurs. La mise à l’honneur de ces éléments dans la mode rend non seulement mes créations charmantes mais permet aussi de promouvoir l’image du pays dans le reste du monde", confie-t-elle sur son choix de thème.-CVN/VNA