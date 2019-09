Conférence sur la promotion et l’appel à investissements à Hô Chi Minh-Ville et dans les 13 provinces et villes du delta du Mékong, le 4 septembre au Centre SECC, Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les autorités de Hô Chi Minh-Ville et les 13 provinces du delta du Mékong viennent d'organiser, dans la mégapole du Sud, un événement pour lancer un appel à investissements concernant 179 projets.



Dans le cadre du Forum sur les liens touristiques entre le delta du Mékong et Hô Chi Minh-Ville 2019, le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et le Service municipal du tourisme ont organisé, mercredi 4 septembre, en collaboration avec les services et départements des provinces du delta, la "Conférence sur la promotion et l’appel à investissements dans les secteurs des infrastructures, de la culture, des sports, du tourisme, du divertissement, à Hô Chi Minh-Ville et dans les 13 provinces et villes du delta".



La conférence, tenue au Centre des conférences et expositions de Saigon, a vu la participation de 200 invités: diplomates, membres d'associations étrangères, de fonds d'investissement nationaux et internationaux, d'associations professionnelles, d’entreprises vietnamiennes et étrangères.

Les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et des provinces du delta lors de la conférence. Photo : CVN





Il a été présenté aux investisseurs les potentiels dans les domaines précédemment cités, où investisseurs vietnamiens et étrangers pourraient nouer des coopérations pour un bénéfice commun. Plus précisément, ont été conférence un total de 179 projets en attente de capitaux d’investissement.



Par exemple, Hô Chi Minh-Ville en compte 51 représentant un capital total de 39.933 milliards de dôngs. Le Groupe de l’Est du delta du Mékong de coopération pour le développement du tourisme (qui comprend les provinces de Dông Thap, Long An, Tiên Giang, Bên Tre, Vinh Long et Trà Vinh) en a présentés 36.



