Photo: baotintuc.vn



Hanoï (VNA) - L'Institut d'archéologie, l'Association d'archéologie du Vietnam et le Musée de la province de Bac Kan viennent de découvrir des traces de personnes préhistoriques dans la grotte de Tham Un et d’autres grottes de montagnes de la commune de Quang Khe, district de Ba Be, province de Bac Kan (Nord).

Dans la grotte de Tham Un, plus de 700 reliques de personnes préhistoriques, principalement des outils en pierre, ont été découvertes. En outre, les archéologues ont trouvé de nombreux morceaux d'os dentaire d'animaux, des coquillages et quelques graines de fruits.

Selon le professeur associé et docteur Trinh Nang Chung, chef de l'équipe archéologique, sur la base de l'étude globale des reliques, de la structure et de l'âge des couches stratigraphiques culturelles, les chercheurs pensent que la grotte de Tham Un fut une résidence de nombreuses générations de personnes préhistoriques datant de 4.000 ans à 6.000 ans. -VNA