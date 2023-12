Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec la province de Hâu Giang a organisé mardi 12 décembre une cérémonie de lancement d’un projet visant à développer 1 million d’hectares de riz de haute qualité à faible émission de carbone en association avec la croissance verte dans la région du delta du Mékong d’ici 2030.

Ces dernières années, un îlot le long de la rivière Han, au pied du pont Tran Thi Ly dans la ville de Da Nang (Centre), est devenu un refuge de milliers d'aigrettes. Malgré l’ambiance animée de la ville, les échassiers sont de plus en plus nombreux, créant une attraction supplémentaire pour les nombreux touristes et photographes.