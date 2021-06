Entretien entre le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti et président du Laos Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et le Laos ont rendue publique le 29 juin une Déclaration commune de 10 points, à l'occasion de la visite d'amitié officielle au Vietnam les 28 et 29 juin du secrétaire général du Parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith et de son épouse.

La déclaration a précisé que lors de cette visite, les deux parties s’étaient informées de la situation de chaque Parti et de chaque pays ; avaient convenu des positions et de mesures pour développer les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Les deux parties se sont déclarées convaincue que le Vietnam et le Laos continueront de remporter de grandes réalisations, d’améliorer constamment leur rôle et leur position dans la région comme le monde pour poursuivre fermement leur voie socialiste.

Les deux parties ont convenu d’approfondir leurs liens bilatéraux ; de coopérer étroitement au regard des questions stratégiques liées à la sécurité et au développement de chaque pays ; de maintenir les visites et les rencontres entre les hauts dirigeants ; de construire un certain nombre de monuments historiques d'importance Vietnam - Laos.



Les deux parties se sont accordées pour renforcer la connexion des infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications et de tourisme ; renforcer l'échange d'expérience en matière de gestion macroéconomique; appliquer des politiques préférentielles pour encourager les entreprises des deux pays à investir dans les domaines potentiels des deux parties ; déployer de manière synchrone des solutions pour augmenter le commerce bilatéral.

Les deux parties poursuivront leur coopération dans le contrôle du COVID-19 et leur entraide pour surmonter les difficultés actuelles causée par la pandémie pour le développement socio-économique.

Elles ont continué à mettre en œuvre les accords sur les immigrants, les affaires consulaires et l’emploi entre les deux pays ; à créer des conditions favorables pour que les Vietnamiens au Laos et les Laos au Vietnam puissent vivre, travailler et étudier, conformément aux lois de chaque pays et aux pratiques internationales.



Des dirigeants vietnamiens et laos ont porté des toasts pour féliciter les relations Vietnam-Lao s. Photo : VNA



Les deux parties ont souligné l'importance et ont convenu de renforcer les piliers de la coopération en matière de défense et de sécurité ; de construire une frontière Vietnam - Laos de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement durable ; de déployer des efforts concertés pour rechercher, rassembler et rapatrier les restes des soldats, des volontaires et des experts vietnamiens décédés au Laos.



Les deux parties ont convenu de se soutenir lors des forums internationaux et régionaux ; de renforcer la coordination avec le Cambodge pour mettre en œuvre efficacement l'Accord entre les trois Premiers ministres sur le Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam ; de mettre en œuvre activement le Plan d'action pour connecter les trois économies Cambodge - Laos - Vietnam d'ici 2030 ; d’utiliser de manière efficace et durable les ressources en eau du Mékong et d’autres ressources concernées.

Les deux parties vont travailler en étroite collaboration dans le cadre de la Commission internationale du Mékong et d'autres mécanismes de coopération pertinents ; promouvoir le renforcement de l'intégration des mécanismes de coopération sous-régionale dans le processus d’édification de la Communauté de l’ASEAN ; encourager les pays de l'ASEAN et les partenaires hors de la région à participer activement au soutien et à l'investissement dans la sous-région du Mékong.



Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ; de régler les différends dans cette zone maritime par des moyens pacifiques, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982) ; et de concert avec les parties concernées, de promouvoir la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale pour parvenir bientôt au Code de conduite en Mer Orientale. Les deux parties ont réaffirmé leur large consensus avec les positions fondamentales de l'ASEAN sur la Mer Orientale déjà énoncées dans la déclaration de l'ASEAN



Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti et président du Laos Thongloun Sisoulith ont assisté à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays.



Enfin, les deux parties ont hautement apprécié les bons résultats et la signification historique de cette visite. - VNA