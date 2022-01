Le professeur, académicien et enseignant populaire Nguyên Van Hiêu. Photo: laodong



Hanoi (VNA) - Le professeur, académicien et enseignant populaire Nguyên Van Hiêu est décédé le 23 janvier l’Hôpital d’amitié Viêt Xô, à l'âge de 84 ans, a annoncé l'Académie des sciences et technologies du Vietnam.

Né en 1938, le professeur Nguyên Van Hiêu est l'une des personnes très influentes dans le développement de la physique et plus généralement des sciences et des technologies au Vietnam.

Il a été membre du Comité central du Parti des 6e, 7e et 8e mandats, membre suppléant du Comité central du Parti du 5e mandat; député des 4e, 5e, 6e, 7e et 8e Assemblées nationales; et ancien président de l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies du Vietnam.

Il devient membre de l'Académie des Sciences de l'Union soviétique en 1982. Il était membre du comité scientifique de l’Institut de recherche nucléaire de Doubna.

Il a publié 130 ouvrages de recherches sur la physique. Il a reçu plusieurs Prix, dont le Prix de Lénine en 1986. -VNA