Le Premier ministre Pham Minh Chinh écrit dans le registre de condoléances à la mémoire de l'ancien Premier ministre chinois Li Keqiang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Pour présenter les condoléances à l'occasion du décès de Li Keqiang, ancien membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), ancien Premier ministre du Conseil des Affaires d'Etat de Chine, Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), Premier ministre, a conduit le 1er novembre une délégation de représentants du PCV, de l’Etat, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Front de la Patrie du Vietnam, à l’ambassade de Chine au Vietnam pour rendre hommage au défunt et écrire dans le registre de condoléances.



La délégation comprenait le vice-président de l’Assemblée nationale, Tran Quang Phuong, des dirigeants du Front de la Patrie du Vietnam, de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, du bureau du gouvernement, de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, des ministères de la Sécurité publique, de la Défense, des Affaires étrangères, de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, ainsi que ceux de plusieurs agences et organes centraux.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les sincères condoléances du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, du président Vo Van Thuong, du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et des dirigeants vietnamiens au secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, au Premier ministre du Conseil des Affaires d'Etat de Chine Li Qiang, au président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, aux dirigeants chinois et à la famille du défunt.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam appréciaient l'enthousiasme, les sentiments et les contributions actives de Li Keqiang aux relations entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.



L'ambassadeur chinois Xiong Bo a remercié le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue pour leurs condoléances et la visite de la délégation conduite par le Premier ministre Pham Minh Chinh à l’ambassade de Chine pour rendre hommage au défunt et écrire dans le registre de condoléances. Il a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple chinois étaient prêts à promouvoir davantage les relations amicales et le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.-VNA