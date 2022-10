Hanoi (VNA) – Le Vietnam est une nation où cohabitent plusieurs religions et croyances, répondant aux besoins de la vie spirituelle du plus grand nombre. Or, certains persistent à dénaturer, à des fins politiques, la politique du pays sur les libertés de croyance et de religion.

Le Vesak 2019 du 12 au 14 mai au centre de culture bouddhique de Tam Chuc, dans la province de HÃ Nam. Photo: VNA



Cette année, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) et le Département d’État américain ont encore émis des jugements superficiels et subjectifs de la situation religieuse au Vietnam, faisant la sourde oreille aux relations de la vie religieuse effervescente dans le pays ainsi qu’aux politiques et options du Parti et de l’État vietnamiens visant à garantir les libertés de croyance et de religion des citoyens.



Le rapport annuel 2022 de l’USCIRF contient des informations inexactes et non vérifiées en alléguant que le Vietnam continuait d’appliquer la Loi sur la croyance et la religion “à l’opposé des normes internationales des droits de l’homme”.



Elle a recommandé le Département d’État américain d’introduire le Vietnam dans la liste des “pays particulièrement préoccupants” (CPC). Le Département d’État américain a également estimé que le Vietnam “continuait à harceler les communautés religieuses non reconnues”.



Ces remarques apportent de l’eau au moulin des groupements et individus hostiles tels que la Radio Free Asia (RFA), l’organisation terroriste Viêt Tân qui se camouflaient sous le vocable de “protection de la liberté religieuse” pour répandre de fausses informations sur les réalités de la vie religieuse au Vietnam.



La grande fête de Vesak est le rendez-vous de tous ceux qui partagent la foi dans le bouddhisme, pour un avenir de paix, d'amitié et de bonheur dans toute l'humanité. Photo: VNA



Le Parti et l’État mettent toujours en œuvre de manière cohérente la politique de grande unité nationale, de solidarité entre les compatriotes religieux et non-religieux, de préservation et de promotion des valeurs positives.



Ils interdisent tout acte de discrimination pour des raisons de croyance et de religion ainsi que tout acte d’utilisation des libertés de croyance et de religion pour semer la division à l’intérieur du peuple et entre les peuples, pour troubler l’ordre public, porter atteinte à la sécurité nationale.



L’article 70 de la Constitution de la République socialiste du Vietnam de 1992 énonce que “les citoyens ont les libertés de croyance, de religion et le droit de pratiquer ou ne pas pratiquer une religion. Les religions sont égales devant la loi”.



“Les lieux de culte des croyances et des religions sont protégés par la loi. Nul ne peut porter atteinte aux libertés de croyance et de religion, ni abuser des croyances et des religions pour contrarier la loi et les politiques de l’État”.



