Hanoi (VNA) – Le vice-ministre des Transports Nguyên Van Sinh et des représentants d’entreprises vietnamiennes se sont rendus à l’ambassade de Cuba jeudi 25 août à Hanoi pour remettre des dons afin d’aider Cuba à faire face aux conséquences du récent incendie du dépôt pétrolier dans le parc industriel de Matanzas.

L’incendie qui a ravagé un dépôt pétrolier dans l’ouest de Cuba s’est accompagné d’un terrible bilan humain. Photo: AFP

Au nom du ministère des Transports qui préside actuellement le sous-comité vietnamien du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba, le vice-ministre Nguyên Van Sinh a exprimé sa sympathie aux victimes de la catastrophe et a souhaité que les blessés se rétablissent rapidement.Le responsable a déclaré que plusieurs entreprises vietnamiennes souhaitent envoyer une aide en espèces au peuple cubain qui sera transférée par l’intermédiaire d’une banque vietnamienne désignée par l’ambassade de Cuba. Le Vietnam espère que Cuba surmontera bientôt les difficultés et se renforcera, a-t-il déclaré.L’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolas Hernandez Guillen, a déclaré que l’amitié et la fraternité entre le Vietnam et Cuba ont été affirmées en cette période difficile, qu’elles ont résisté à l’épreuve du temps et des circonstances les plus difficiles, telles que la pandémie de Covid-19, les catastrophes naturelles et, plus récemment, l’incendie du dépôt pétrolier, a-t-il noté.Bien que l’incendie ait causé de lourdes pertes humaines et matérielles à Cuba, Cuba se redressera bientôt et poursuivra son développement, a-t-il souligné.Parmi les donateurs vietnamiens figuraient la Vietnam Northern Food Corporation (Vinafood 1) et le producteur de verre et de céramique de construction Viglacera, qui coopèrent depuis des années avec des partenaires cubains. – VNA