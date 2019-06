Photo: VOV

Hanoï (VNA) - La Journée du don de sang bénévole en 2019, sur le thème “Sentiment humain - Gouttes rouges du Tay Nguyen”, a été organisée le 18 juin dans le district de Cư M’gar, province de Dak Lak.



Cet événement a vu la participation d’environ 5.000 volontaires dont des jeunes, des fonctionnaires et en particulier des membres des ethnies minoritaires Ede, M'nong, Tay, Nung…



Environ 3.700 unités de sang ont été collectées puis fournies à la banque de sang de l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine.



Mme H’Jim Kdoh, vice-présidente du Comité populaire de Dak Lak, a souligné que il s’agissait d’une activité significative et humanitaire, contribuant à surmonter la pénurie de sang dans le pays.



"Nous maintiendrons les résultats obtenus en matière de don de sang volontaire. La province continuera à sensibiliser un grand nombre d’habitants à la signification du don de sang pour sauver des gens”, a-t-elle conclu. -CPV/VNA