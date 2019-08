Inondations dans le district d'Ea Sup (Photo: VNA)



Dak Lak (VNA) – Les inondations provoquées par des pluies torrentielles dans la province de Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre, ont fait un mort, a fait savoir dimanche 11 août le Comité provincial de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, de la recherche et du sauvetage.

Les précipitations enregistrées au cours des derniers jours ont entraîné de terribles inondations dans 8 des 15 districts et villes dont trois les plus touchés que les districts d’Ea Sup et Buon Don et la ville de Buon Ma Thuot, noyé sous les eaux près de 900 maisons et près de 13.000 hectares de cultures, endommagé plus de 4 km de routes et trois centrales hydroélectriques, a poursuivi le Comité provincial de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, de la recherche et du sauvetage.

Des dizaines de soldats étaient mobilisés pour venir en aide aux populations locales, les services concernés sont demandés de faire en sorte que les populations ne manquent pas de vivres, d’eau potable et de médicaments. –VNA