Monarchy est l'un des projets disponibles pour les acheteurs étrangers. Photo: thanhnien.vn



Da Nang (VNA) - Le service de la Construction de la ville de Da Nang (Centre) a annoncé 17 projets de logements commerciaux dans lesquels des organisations et des particuliers étrangers peuvent acheter des logements.

Les projets comprennent le projet Blooming tower Da Nang, le complexe Golden Square, le complexe d’appartements Quang Nguyen, la zone urbaine de Thuy Tu, le bâtiment Harmony Tower, la zone urbaine technologique FPT de Da Nang, etc.

La ville interdit également aux étrangers de posséder des biens dans trois projets, à savoir le complexe d’appartements F-Home, le projet Da Nang Diamond Tower et le bâtiment Indochina Riverside Tower.

Le service municipal de la Construction a suggéré au service municipal des Ressources naturelles et de l'Environnement et aux organes compétents d’examiner l'octroi de licences aux organisations et aux particuliers étrangers dans de projets interdits.

Potentiel du marché immobilier

Avec Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, Da Nang est l’un des trois plus grands marchés immobiliers du pays.

Cependant, Da Nang a une histoire de développement plus courte que Ho Chi Minh-Ville et Hanoï. Le marché immobilier à Ho Chi Minh-Ville se développe depuis plus de 40 ans, celui de Hanoï depuis plus de 30 ans et celui Da Nang depuis près de 20 ans.

Les atouts de Da Nang ne manquent pas, à la fois en termes de position géographique, de paysages naturels, créant les conditions d’un marché immobilier solide.

Non soumis à la pression démographique et à la demande de logements, contrairement à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, Da Nang profite du tourisme pour développer l'immobilier hôtelier et de villégiature. Cependant, analysent les experts immobiliers, la croissance de l’immobilier n’est toujours pas à la mesure des potentiels. Par conséquent, la tendance à une augmentation des prix du logement est d’actualité.

Selon l'analyse d’experts, le développement socio-économique de Da Nang a amené un grand nombre de personnes à venir y vivre. Par conséquent, la nécessité d'acheter des terres est inévitable. Il est prévu qu'à l'avenir, l’acquisition de biens immobiliers sera de plus en plus difficile lorsque la population locale atteindra 1,6 million d'habitants d'ici 2020 et 2,5 millions d'ici 2030.



Le nombre de propriétaires va largement augmenter et rendra le marché encore plus dynamique. Et les valeurs immobilières vont atteindre des sommets.

Da Nang, destination attrayante

Da Nang s'étend sur une superficie de 1.256 km². Elle comprend six arrondissements (Hai Chau, Thanh Khe, Lien Chieu, Ngu Hanh Son, Son Tra et Cam Le) et les deux districts de Hoa Vang et de l’île de Hoàng Sa. Dà Nang est connue comme étant une ville agréable à vivre. Elle figure systématiquement parmi les villes les plus avancées en termes de développement économique.



La ville a de nombreux potentiels et des conditions favorables pour développer le tourisme. Possédant des ports maritimes, un aéroport international ainsi qu'une ressource touristique diversifiée, de belles plages et des infrastructures, Dà Nang est devenu une destination sûre et hospitalière.



Da Nang abrite également de nombreux sites touristiques attrayants comme les monts aux cinq éléments ou Ngu Hanh Son, la péninsule de Son Tra ou les Ba Na Hills, sans compter de beaux ponts tels que celui de la rivière Han, Thuan Phuoc, Rong, Tran Thi Ly…



Elle dispose d'un système de sites culturels célèbres telles que le musée de la sculpture Cham, le musée de Da Nang, le musée des beaux-arts, l'église du Poulet ... attirant de nombreux visiteurs. Les produits touristiques la ville sont de plus en plus diversifiés et de qualité.



La plus grande ville du Centre travaille activement sur le rétablissement du tourisme afin d’assurer un développement durable du secteur et d’en faire l’une des industries de pointe de la ville. -VNA