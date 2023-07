La réunion entre le secrétaire du Comité du Parti de la ville centrale de Da Nang, Nguyen Van Quang, et l'ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de la ville centrale de Da Nang, Nguyen Van Quang, a reçu le 13 juillet l'ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio, en visite de travail à Da Nang à l'occasion du festival Vietnam-Japon 2023 et du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Lors de la réception, le secrétaire du Comité du Parti de Da Nang Nguyen Van Quang a appelé à davantage d'investissements japonais dans de zones culturelles et culinaires de la ville afin que les gens et les touristes puissent apprécier et découvrir la cuisine et la culture japonaises.

Il a fait l'éloge de la coopération entre Da Nang et le Japon dans la promotion des investissements et l'assistance aux entreprises opérant dans la localité, affirmant que Da Nang accueille les investisseurs japonais et créera les meilleures conditions possibles pour qu'ils y vivent et y travaillent.

Le responsable a également exprimé son soutien à la promotion de la culture japonaise à Da Nang.

Pour sa part, Yamada Takio a remercié Da Nang d'avoir facilité l'organisation du festival Vietnam-Japon, affirmant qu'en dehors de l'événement, l'Association des entreprises japonaises de Da Nang a également organisé un festival des lumières dans la ville.

Le diplomate japonais a exprimé son espoir que les autorités locales poursuivraient leur soutien à ces événements, et que les deux parties renforceraient leur coopération dans le domaine des technologies de l'information.-VNA