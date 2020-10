Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – Le Comité du Parti communiste du Vietnam au Cambodge a organisé le 20 octobre une cérémonie pour collecter de l’argent au profit des sinistrés des crues et inondations dans le Centre du Vietnam.

De nombreux cadres et employés de l’ambassade, des organisations auprès de l’ambassade, de la communauté des entreprises vietnamiennes, des Viet kieu et autres généreux donateurs ont remis au total une somme de près de 36.000 dollars pour venir en aide aux habitants de nombreuses provinces du Centre du Vietnam touchés par des crues et des inondations ces derniers jours.

Le 17 octobre dernier, l’ambassade du Vietnam au Cambodge et le Club des entreprises vietnamiennes au Cambodge (VBCC) ont organisé un événement sportif pour collecter 27.050 dollars et 2 tonnes de riz afin de soutenir la réinstallation des foyers d’origine vietnamienne du Tonlé Sap passant à Kampong Chhang.

L’ambassade du Vietnam et l’Association Khmer-Vietnam au Cambodge ont appelé la communauté vietnamienne au Cambodge à aider les personnes déplacées à stabiliser leur vie et à surmonter les difficultés qui s’amoncellent avec les inondations survenues ces deux dernières semaines.

Le 15 octobre, une délégation du Consulat général du Vietnam dans la province cambodgienne de Preah Sihanouk, conduite par le consul général Vu Ngoc Ly, s'est rendue dans la province de Kampong Speu pour offrir des assistances aux Cambodgiens d'origine vietnamienne touchés par les inondations. -VNA