Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) a indiqué que ses membres avaient vendu 30.038 unités en mars, soit une hausse mensuelle de plus de 30%.Ce total comprend 21.696 voitures de tourisme, en hausse de 28%; 7.990 voitures commerciales, en hausse de 39%; et 352 voitures à usage spécial, en hausse de 17%.Parmi les véhicules vendus, 16.174 ont été assemblés dans le pays ( 30%) et 13.864 importés entièrement construits (CBU) ( 31% par rapport au mois précédent).Au total, au premier trimestre, les membres de la VAMA ont vendu 70.392 voitures, en baisse de 22% en glissement annuel.Outre les membres de la VAMA, de nombreuses autres marques comme Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo…, sont également présentes sur le marché vietnamien mais n’ont pas révélé leurs résultats commerciaux.Hyundai - TC Motor est restée la marque la plus vendue au Vietnam avec 5.773 unités, suivie par Toyota (5.656), Kia (3.800), Ford (3.676), Mitsubishi (3.656), Mazda (2.680)...– VNA