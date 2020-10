Photo : internet

Hanoi (VNA) - Selon l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), en septembre, 27.252 véhicules de toutes catégories ont été vendus sur le marché domestique, ce qui représente une hausse de 32% sur un mois.

Selon les experts, cette croissance s'explique par la bonne maîtrise de la situation de la pandémie de Covid-19 dans le pays.

Les ventes de voitures de tourisme ont progressé de 34% avec 20.630 unités tandis que celles de véhicules commerciaux ont connu une hausse de 29% avec 6.396 unités, et des véhicules spéciaux, un recul de 16% avec 226 unités.

Concernant leur origine, 17.826 véhicules ont été assemblés au Vietnam (+28%) et 9.426 (+41%) ont été importés.

Au cours des neuf premiers mois, 179.155 véhicules de toutes catégories ont été vendus sur le marché vietnamien, soit une baisse de 22% en variation annuelle. En particulier, les ventes de voitures de tourisme, celles de véhicules commerciaux et celles de véhicules spéciaux ont connu respectivement un recul de 23%, de 20% et de 36%.

Le 10 octobre, la Truong Hai Auto Corporation (THACO) implantée dans la province centrale de Quang Nam, l’un des plus grands constructeurs automobiles au Vietnam a présenté la chaîne d’assemblage des Mini Bus IVECO DAILY et des véhicules commerciaux Mini Bus IVECO DAILY au marché domestique et au marché étranger.

Selon le directeur général adjoint de THACO KIA, THACO et IVECO-compagnie dont son siège implantant en Italie avec plus de 150 ans d’expériences dans la construction automobile ont signé en mars 2018 un contrat de transfert des technologies d’assemblage et de distribution des Mini Bus de marque IVECO au marché vietnamien.

Pour l’heure, THACO Bus devient une marque très prisé au Vietnam. THACO a fourni plus de 18.000 unités, occupant ainsi 65% des parts de marché. En particulier, cette compagnie a exporté aussi ses bus vers des pays étrangers comme les Philippines, la Thaïlande et Singapour…-VNA