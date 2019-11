La cérémonie de signature de l'accord de coopération sur la création du centre de promotion de la région japon aise de Kyushu. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un centre de promotion de la région japonaise de Kyushu devrait être établi à Hanoï au début de 2020 conformément à un accord signé le 25 novembre dans la capitale.

L’accord a été signé par le directeur général de la Compagnie par actions Kamichiku Vietnam, Masashi Kamimura, le directeur du Département de services du corps diplomatique du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Trac Ba, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Kunio Umeda, et le directeur général de la Fédération économique de Kyushu, Narumi Nagao.

En vertu de cet accord, Kamichiku Vietnam, filiale du groupe japonais Kamichiku, louera des locaux du Département de services du corps diplomatique afin d'ouvrir le centre de promotion de Kyushu et de le gérer avec le soutien de la Fédération économique de Kyushu.

Le centre a mission de promouvoir l’image de la région japonaise de Kyushu, ses entreprises et ses organisations, et de servira de « passerelle » entre la région de Kyushu et le Vietnam.

L'ambassadeur Kunio Umeda a déclaré qu'il s'agirait du premier centre de promotion de Kyushu en Asie, qui jouera un rôle important dans la présentation de la région et contribuera au renforcement des relations entre les deux pays.

À l'heure actuelle, il existe des vols quotidiens entre Hanoï et la préfecture de Fukuoka à Kyushu, tandis que le nombre de vols hebdomadaires sur la ligne aérienne directe entre Ho Chi Minh-Ville et Fukuoka passera de trois actuellement à six à partir d'hiver prochain.-VNA