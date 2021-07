Carnet de santé électronique

Hanoï (VNA) - Le 9 juillet, un représentant de Viettel a déclaré que le groupe était prêt à lancer une plate-forme de gestion de la vaccination contre le COVID-19 à l'échelle nationale.



Il s'agit d'une tâche confiée à Viettel par le Premier ministre, le ministère de la Santé, le ministère de l'Information et de la Communication et le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, pour mener à bien la campagne de vaccination dans tout le Vietnam.



La plate-forme se compose de 4 systèmes : un carnet de santé électronique, un portail d'information sur la vaccination contre le COVID-19, un système national de soutien à la vaccination et un centre de réponse (MCC).



L'ensemble du processus, de l'inscription pour la vaccination à la recherche d’informations concernées, peut être manipulé via le carnet de santé électronique ou le portail d’information sur la vaccination.



La campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 se déroulera dans les 63 villes et provinces du pays, avec 19.500 points de vaccination. Le ministère de la Santé s'attend à ce que d'ici la fin de 2021, au moins 50% des personnes âgées de 18 ans et plus soient vaccinées, et d'ici la fin du premier trimestre 2022, plus de 70% de la population soit vaccinée.-VNA