De nombreux enseignants des écoles privées préscolaires rencontrent de nombreuses difficultés en raison du COVID-19. Photo: PNVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a soutenu 66.020 travailleurs ayant perdu leur emploi ou au chômage temporaire, pour un montant total de plus de 67,5 milliards de dongs.



Fin juillet 2020, Ho Chi Minh-Ville a accordé une aide à 538.360 personnes touchées par l'épidémie de COVID-19 pour un montant total de plus de 590 milliards de dongs



Selon le Service du travail, des invalides et des affaires sociales de Ho Chi Minh-Ville, la ville a en grande partie achevé le versement des aides aux personnes les plus impactées par l'épidémie, conformément à la Résolution 02 du Conseil populaire municipal, à la Résolution 42 du gouvernement et à la Décision 15 du Premier ministre.



La ville a soutenu 66.020 travailleurs ayant perdu leur emploi ou au chômage temporaire, dont des enseignants du préscolaire, pour un montant total de plus de 67,5 milliards de dongs.



Près de 183 travailleurs indépendants ont bénéficié un soutien de plus de 1,82 milliard de dongs. 1.330 magasins dont les revenus sont inférieurs à 100 millions de dongs/an qui ont dû suspendre leurs activités en avril 2020 ont reçu aussi une aide de 1.330 milliards de dongs.



La ville a également accordé plus de 85,2 milliards de dongs aux ménages pauvres ou en voie de paupérisation, et plus de 232,84 milliards aux personnes méritantes envers la Patrie et à celles bénéficiant des politiques de protection sociale. -CPV/VNA