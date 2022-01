Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le quartier de Truc Bach de l’arrondissement de Ba Dinh à Hanoï a lancé une station médicale en ligne, ce qui en fait la première de son genre dans la capitale.

Les membres de cette station médicale en ligne sont des représentants des autorités locales, des agents de santé de la station médicale du quartier, ainsi que des médecins et infirmières bénévoles.

Via Facebook, ce modèle envoie des informations médicales liées à la prévention et au contrôle de la pandémie aux habitants, dont des instructions sur des exercices physiques, les soins des patients, les mesures préventives. Les patients de COVID-19 et d’autres habitants, en cas nécessaire, peuvent contacter la station pour obtenir des conseils et assistances en matière d’informations, de médicaments, d’articles de première nécessité…

La page Facebook de la station médicale en ligne du quartier de TrucBach est « Trạm y tế online-Phường Trúc Bạch ». Elle dispose d’un numéro d’urgence au 039 885 6892.

Ce modèle devra contribuer à atténuer la pression sur les établissements de santé du quartier dans une situation de pandémie compliquée.

Selon le bilan actualisé à 18h00 dimanche par le Service municipal de la Santé, la capitale a détecté en 24 heures 2.983 nouveaux cas de coronavirus.-VNA