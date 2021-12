Injection de vaccin contre le Covid-19 à des habitants au Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Selon le site Web covidvax.live, qui suit la vaccination contre le COVID-19, le Vietnam est désormais le 53e pays au monde à avoir atteint l'objectif de 70 % de sa population doublement vaccinée.

Actuellement, seuls 63 pays et territoires, sur plus de 220 pays et territoires disposant de données sur la vaccination, ont atteint cet objectif, a indiqué le site.

En Asie, le rythme et le taux de vaccination au Vietnam sont supérieurs à ceux de la Thaïlande, du Laos, des Philippines, de l'Inde et de l'Indonésie. En dehors de l'Asie, le Vietnam n'a que deux niveaux de couverture vaccinale inférieurs à ceux des États-Unis. Le Vietnam devance aussi la Russie de 40 places.

Selon l’agence de presse Sputnik (Russie), en peu de temps, le Vietnam, pays à faible taux de vaccination contre le Covid-19 il y a un an, est devenu l'un des principaux pays en termes de vaccination rapide grâce à sa stratégie de diplomatie vaccinale.

La diplomatie vaccinale, la stratégie diplomatique sans précédent dans l'histoire du Vietnam, a été déployée de manière drastique, contribuant à aider le pays à contrôler efficacement la pandémie pour poursuivre son développement socio-économique.

Grâce à la stratégie de diplomatie vaccinale, la diplomatie vietnamienne a très bien promu son rôle de pionnier dans la gestion des défis.

Au 27 décembre, le Vietnam avait administré plus de 147,27 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 : plus de 77 millions de personnes avaient été vaccinées (une dose), près de 66,8 millions avaient reçu les deux doses et 3,1 millions, trois doses, selon le ministère vietnamien de la Santé. -VNA