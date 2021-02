Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) au siège du ministère de la Santé, le 9 février. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - À la veille du Nouvel An lunaire 2021, dans l'après-midi du 9 février, au siège du ministère de la Santé, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu une rencontre virtuelle avec du personnel médical de certaines localités touchées par l’épidémie de coronavirus.



Le chef du gouvernement a grandement apprécié les efforts inlassables des médecins, infirmiers et agents de santé pour protéger la santé des populations dans les 63 villes et provinces du pays, en particulier à Ho Chi Minh-Ville, Hai Duong, Quang Ninh, Hanoï et Gia Lai où des foyers épidémiques avaient été détectés ces derniers jours.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la rencontre virtuelle. Photo : VNA





Le Premier ministre a encouragé l'ensemble du secteur de la santé à mettre toutes ses forces dans le contrôle de la propagation de l'épidémie et le traitement des patients. Il a également insisté sur la nécessité d’assurer au plus haut niveau la sécurité du personnel médical, avant d’annoncer avoir signé une résolution pour accorder des assistances aux agents de santé et aux forces participant à la lutte contre le coronavirus.

Photo : VNA





Le Premier ministre a appelé tous les gens à soutenir les agents de santé dans le combat difficile et dangereux contre le COVID-19.-VNA