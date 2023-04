Hanoï (VNA) - Le professeur Phan Trong Lan, chef du Département de la médecine préventive du ministère de la Santé, a estimé que le nombre de cas d’infection au COVID-19 augmentait mais restait toujours sous contrôle.Lors d’une réunion tenue jeudi après-midi à Hanoï par le ministère de la Santé, Phan Trong Lan a précisé qu’au cours de la dernière semaine, le nombre des infections au COVID-19 avait augmenté de près de 4 fois par rapport à la semaine précédente. Les infections se concentrent essentiellement au Nord, en raison des conditions météorologiques.Il a analysé que pour évaluer la situation de l'épidémie de COVID-19 , il fallait se baser sur trois facteurs : virus SARS-CoV-2 ; environnement de vie et le comportement des gens ; et les mesures de réponse. Jusqu'à présent, Omicron est toujours le variant dominant dans le monde. Les statistiques montrent que ce variant peut produire plus de 500 sous-variants avec une propagation rapide, mais il n'y a aucune preuve claire d'une augmentation des cas graves.

Selon lui, l'efficacité du vaccin pour prévenir l'infection par le variant Omicron est encore limitée, mais la capacité à prévenir le cas grave, l'hospitalisation et la mort est efficace.A propos de la situation actuelle au pays, il a hautement apprécié l'implication rapide des localités dans la prévention et la lutte contre l’épidémie. En particulier, Hanoï a rapidement pris des mesures strictes pour réduire l'infection.Il a souligné qu’il était nécessaire de surveiller de près les données pour réagir rapidement. Il a également suggéré que toutes les localités intensifient le contrôle du niveau épidémique et fassent des annonces claires aux populations pour une prévention et une lutte efficaces. - VNA