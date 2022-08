Jusqu’au 31 juillet, le pays a administré plus de 245,7 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors d’une visioconférence avec les 63 villes et provinces du pays, tenue le 2 août, la ministre par intérim de la Santé, Dao Hong Lan, a souligné des difficultés dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Elle a indiqué que la vaccination anti-COVID-19 dans certaines localités n'avait pas atteint le niveau satisfaisant, notamment l’injection des 3ème et 4ème doses pour les plus de 18 ans et les enfants de 5 à 11 ans. S’y ajoutent la communication inefficace, le manque de ressources, de médicaments et de fournitures médicales pour la prévention et le contrôle des épidémies…

Actuellement, l'épidémie de COVID-19 est bien contrôlée à l'échelle nationale. La variole du singe (monkeypox) et d'autres maladies infectieuses émergentes sont sérieusement surveillées pour empêcher leur entrée ou limiter leur propagation dans le pays.

Les maladies infectieuses présentes dans le pays telles que la grippe saisonnière, la dengue, la fièvre aphteuse, sont encore sous contrôle, a-t-elle fait savoir.

Au cours des derniers mois de l’année, le ministère de la Santé demande aux localités de préparer des mesures aux postes frontaliers pour empêcher de nouvelles épidémies, de renforcer la surveillance et la détection précoce des cas dans la communauté...

Le ministère de la Santé exhorte également à accélérer la vaccination anti-COVID-19 afin d'éviter le gaspillage de vaccins.

En outre, le ministère se coordonne avec les médias et les autorités à tous les niveaux pour renforcer la communication, appeler les gens à être vigilants et à prendre des mesures de prévention, etc.

Le Vietnam a détecté entre janvier et juillet plus de 9 millions de nouveaux cas de COVID-19 portant le bilan de l’épidémie à 10.7 millions de cas.

En même temps, plus de 8,5 millions de patients ont été déclarés guéris et près de 11.000 décès ont été déploré, portant le nombre total à 9,9 millions et plus de 43.000, respectivement.

Jusqu’au 31 juillet, le pays a administré plus de 245,7 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. -VNA