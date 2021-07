Réunion virtuelle entre la permanence du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 et les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville, le 7 juillet. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a préparé des plans pour garantir que la vie quotidienne de sa population ne soit pas perturbée si elle doit appliquer les mesures de distanciation sociale selon la directive No 16 / CT - TTg du 31 mars 2020 du Premier ministre.



C’est ce qu’a affirmé le 7 juillet Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire municipal, lors de la réunion virtuelle entre la permanence du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 et les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville.



Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, a déclaré que le Premier ministre était d'accord avec la proposition de Ho Chi Minh-Ville sur la mise en œuvre de la distanciation sociale selon la directive No 16/CT-TTg.



Le vice-Premier ministre a exigé que lors de la distanciation sociale selon la directive No 16/CT-TTg, les ministères, les agences concernées et les localités doivent se coordonner étroitement avec Ho Chi Minh-Ville pour créer les meilleures conditions possibles à la circulation des marchandises et aux activités de production.