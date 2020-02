Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong prend la parole. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les autorités de Ho Chi Minh-Ville ont suspendu l'octroi d'un permis de travail aux travailleurs étrangers venant de Daegu, chef-lieu de la province sud-coréenne de Gyeongsang, frappé par l'épidémie de coronavirus (COVID-19).



Mardi soir, lors d'une réunion du Comité municipal de pilotage de prévention et de lutte contre l'épidémie, le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a exhorté à rester attentif au risque de propagation de la maladie et à continuer de renforcer les mesures préventives.



Plus précisément, il a demandé de renforcer la surveillance des personnes venant de zones épidémiques, des immeubles de grande hauteur où vivent un grand nombre d'étrangers. La ville continue de suspendre toutes les activités festives.

La rentrée scolaire dépendra de la direction du Premier ministre lors de la réunion de la permanence du gouvernement tenue fin février 2020, ainsi que de l'évolution de l'épidémie COVID-19 dans cette ville. -VNA