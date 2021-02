Analyse d'échantillons de test au Centre municipal de contrôle des maladies de Hanoï (CDC Hanoï). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Toutes les personnes vivant à Hanoï qui sont revenues des zones épidémiques de 12 villes et provinces (Hai Duong, Bac Ninh, Bac Giang, Quang Ninh, Hai Phong, Hung Yen, Hoa Binh, Ha Giang, Dien Bien, Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong et Gia Lai) doivent se mettre en auto-quarantaine à domicile et contacter immédiatement les autorités sanitaires locales pour obtenir des conseils et être testées au COVID-19, a annoncé le 18 février le Service municipal de la Santé.

Notamment, les personnes revenues du district de Cam Giang, province de Hai Duong, depuis le 15 janvier et d'autres localités de la province de Hai Duong depuis le 2 février, doivent se conformer à cette directive.

La déclaration de l'état de santé et le prélèvement des échantillons ont lieu du 18 au 20 février.

Ces personnes peuvent appeler aux numéros 0969 082 115 et 0949 396 115 du Centre de contrôle des maladies de Hanoï pour des informations.

Du 27 janvier au 18 février, Hanoï a enregistré 35 cas de transmission intracommunautaire du coronavirus. -VNA