Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité de pilotage national pour la prévention et la lutte contre les maladies. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé au ministère de l'Éducation et de la Formation d'assurer la santé et la sécurité absolue des élèves dès leur retour à l'école après une pause due à l'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (COVID-19).



Lors d'une réunion du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre cette épidémie le 14 février, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef de ce comité, a déclaré qu'il avait précédemment ordonné au ministère de l'Éducation et de la Formation de rédiger des instructions détaillées sur les mesures de prévention pour les écoles, les enseignants, les parents et les élèves.



Tous les coins des écoles doivent être sûrs pour les élèves, a-t-il dit, ajoutant que les organes compétents devaient améliorer la communication pour sensibiliser le public aux mesures de prévention.



La santé et la sécurité des élèves restent la première priorité, a-t-il souligné, avant d’exiger que l'environnement des écoles doive être le plus sûr possible si elles reprennent leurs activités. Selon lui, si les parents et les élèves sont encore inquiets, il est toujours possible de retarder le retour à l’école.

Selon le ministère de l'Éducation et de la Formation, à 20h30 le 13 février, 16 villes et provinces du pays ont décidé de laisser leurs élèves retourner à l’école le 17 février. Il s’agit de Ca Mau, Dong Nai, Soc Trang, Dak Lak, Dak Nong, Tay Ninh, Hau Giang, Binh Phuoc, Can Tho, Ha Nam, Da Nang, Yen Bai, Ha Tinh, Thai Nguyen, Lang Son et Dong Nai.



De leur côté, les étudiants de la province de Vinh Phuc, où ont été détectés 11 des 16 cas d'infection par le COVID-19 dans le pays, resteront à la maison jusqu'au 22 février. -VNA