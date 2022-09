La vice-ministre de la Santé Nguyen Thi Lien Huong lors de la conférence de presse périodique du gouvernement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le consensus et le soutien de la population sont la condition préalable pour étendre rapidement la couverture vaccinale afin de contrôler efficacement la pandémie de COVID-19, a déclaré la vice-ministre de la Santé Nguyen Thi Lien Huong, lors de la conférence de presse périodique du gouvernement le 6 septembre.

Au 5 septembre, le Vietnam avait administré plus de 257 millions de doses de vaccin contre le COVID-19, devenant l'un des pays ayant la couverture vaccinale la plus élevée au monde.

Environ 85,4% des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu la première dose, atteignant l'objectif fixé par le Premier ministre, selon les statistiques.

Cependant, le nombre de nouvelles infections a rebondi à l'échelle nationale avec l'apparition de nouveaux sous-variants d'Omicron qui sont plus contagieux et peuvent échapper au système immunitaire. Aussi est-il recommandé aux gens de faire vacciner leurs enfants complètement et dans les délais. En particulier, les enfants présentant des comorbidités et à haut risque constituent le groupe prioritaire, a souligné la vice-ministre. -VNA