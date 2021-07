Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En juillet, 8,7 millions de doses de vaccins seront arrivées au Vietnam, a annoncé le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long.

Lors d'une réunion en ligne le 8 juillet avec Ho Chi Minh-Ville sur le contrôle de l'épidémie de COVID-19, le ministre Nguyen Thanh Long a souligné que ces lots de vaccins seraient destinés à Ho Chi Minh-Ville et à d'autres provinces voisines touchées par l'épidémie ainsi qu'à des forces de première ligne du combat sanitaire, à celles de production au service du développement économique et à des personnes de plus de 65 ans et ayant des maladies sous-jacents.

En particulier, la vaccination est mise en œuvre dans de nombreux petits points et divisée en intervalles de temps. Une trentaine de véhicules de vaccination mobiles est mise en place pour certaines zones résidentielles.

Environ 10.000 agents de santé et 24 groupes de travail seront mobilisés pour soutenir les autorités de Ho Chi Minh-Ville dans la collecte d'échantillons, les tests de dépistage et le traitement de patients de COVID-19, a déclaré le ministre Nguyen Thanh Long.

À ce jour, le Vietnam a reçu près de cinq millions de doses de vaccins dont 2,5 millions de doses d'AstraZeneca attribuées via le dispositif COVAX ; 1,4 million octroyées par le gouvernement japonais, 500.000 doses par le gouvernement chinois, 497.000 importées par la société Vietnam Vaccin JSC (VNVC).

Cette semaine, Vietnam recevra deux millions de doses de Moderna octroyées par les États-Unis via le dispositif COVAX.

Au 7 juillet, plus de 3,96 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 ont été injectées au Vietnam et 241.913 personnes ont reçu deux injections. -VNA