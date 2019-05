La compétition de deux jours attire la participation de 63 coureurs. Photo : NDEL.

Ha Giang (VNA) - La première course de motos et de voitures tout-terrain à Ha Giang a eu lieu dans le géoparc mondial Dông Van.



L'événement a eu lieu les 29 et 30 avril dans la zone de collines de pins de la commune de Lao Va Chai, district de Yên Minh, province montagneuse de Hà Giang (Nord).



Les participants sont des coureurs professionnels et amateurs nationaux et étrangers. Ils ont participé à des démonstrations de contrôle moteur, à l’état naturel du terrain, à des épreuves contre la montre, à des parcours d’aventure et à des échanges.



Selon le comité organisateur, la compétition de deux jours a attiré la participation de 63 coureurs, pour un prix total de 837 millions de dôngs.



Hà Giang a enregistré une tendance à la hausse des arrivées de touristes au fil des ans, imputable à la politique de la province visant à attirer des événements étroitement liés aux activités des groupes ethniques locaux.-CPV/NDEL/VNA