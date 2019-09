Les cyclistes participent à la première étape de la 4e course internationale de cyclisme - Coupe VTV Tôn Hoa Sen 2019. Photo: VTV



Hanoï (VNA) – La 4e course internationale de cyclisme - Coupe VTV Tôn Hoa Sen 2019 – a débuté le 1er septembre sur l'esplanade de la statue Ly Thai Tô, dans l'arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoï.



La course réunit plus de 80 coureurs de six équipes vietnamiennes et six autres en provenance du Japon, de Thaïlande, des Philippines, des Pays-Bas, d’Australie et de République de Corée.



La course comprend huit étapes totalisant 1.045 km. Au départ de Hanoï, elle traverse des sites magnifiques dans plusieurs localités, dont la baie d’Ha Long, le complexe éco-touristique de Trang An, la citadelle de la dynastie des Ho, le parc national de Phong Nha - Ke Bang, l’ancienne cité impériale de Hue, Hai Van Quan, l’ancienne cité de Hoi An…, avant de terminer à Quang Nam (Centre).

Dès la cérémonie d’ouverture, les sportifs ont commencé la première étape d’une longueur de 51km au tour du lac de Hoan Kiem (lac de l’Epée restituée). Le cycliste Im Jaeyeon de l’équipe sud-coréenne Koril Cycling Team a remporté le maillot jaune de cette étape.

Cette compétition sportive est coorganisée par la Télévision du Vietnam, la Fédération de cyclisme et de moto du Vietnam et le Groupe Hoa Sen, dans le cadre des activités organisées en l’honneur du 74e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre). –VNA