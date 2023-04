Hanoi (VNA) – Le Vietnam a battu la Palestine 5-0 lors de son match du 22 avril à Hanoi dans le cadre des qualifications en cours pour la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC 2024.

Le Vietnam fait le plein de confiance face à la Palestine. Photo : VFF

Après le coup de sifflet d’ouverture, les jeunes joueurs vietnamiens ont complètement dépassé leurs adversaires et ont ouvert le score à la 10e minute. La buteure était Thuy Nga.

Après de nombreuses tentatives, les deuxième et troisième buts ont été marqués respectivement par Quynh Anh à la 35e minute et Thu Trang à la fin de la première mi-temps.

A la 53e minute, le score est porté à 4-0 pour le Vietnam sur une tête de Thao Nguyen. Quynh Anh a aidé l’équipe vietnamienne à marquer le cinquième but avant la fin du match.

La victoire a valu à l’équipe vietnamienne les trois premiers points. Le Vietnam affrontera l’Ouzbékistan le 26 avril.

Malgré le résultat, l’entraîneur Akira Ijiri n’était pas très satisfait des performances des joueurs vietnamiens. Il a dit qu’il y aura de nombreux ajustements tactiques avant le prochain match.

Les qualifications se composent de deux tours, le premier étant prévu du 22 au 30 avril et le second du 16 au 24 septembre.

Au premier tour, le Vietnam est dans le groupe C aux côtés de Bahreïn, de la Palestine et de l’Ouzbékistan. Tous les matchs du groupe auront lieu les 22, 24 et 26 avril au Centre d’entraînement de football des jeunes du Vietnam, à Hanoi. – VNA