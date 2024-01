Hanoi (VNA) – L’équipe nationale masculine de football du Vietnam a perdu 0-1 lors de son deuxième match contre l’Indonésie dans le groupe D de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023.

Un combat de balle entre l'attaquant vietnamien Pham Tuân Hai (à gauche) et le défenseur indonésien Asnawi Mangkualam. Photo : AFP/VNA Un combat de balle entre l'attaquant vietnamien Pham Tuân Hai (à gauche) et le défenseur indonésien Asnawi Mangkualam. Photo : AFP/VNA

Les deux équipes d’Asie du Sud-Est ont débuté le tournoi par une défaite contre des adversaires plus importants : tandis que l’Indonésie a été tenue en échec par l’Irak (1-3), le Vietnam a trébuché sur le Japon (2-4), bien qu’il ait parfois mené contre les quadruples vainqueurs de la Coupe d’Asie.À la 40e minute, Thanh Binh a tiré le maillot de Struick dans la surface de réparation, infligeant un penalty à l’Indonésie. Asnawi Mangkualam a converti le coup de pied et a porté le score à 1-0 contre l’Indonésie juste avant la pause.En seconde période, les guerriers de l’étoile d’or se sont créés une multitude d’occasions mais n’ont pas réussi à trouver le chemin du but indonésien.Le Vietnam a connu davantage de difficultés puisque Thanh Long a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé après une contestation dans les dernières minutes. Ils n’ont pas pu changer le score et ont dû accepter la défaite, ce qui signifie que le Vietnam est éliminé de la Coupe d’Asie.L’équipe disputera son dernier match contre l’Irak le 24 janvier.L’Irak a battu le Japon 2-1 lors du match précédent et s’est qualifié pour les huitièmes de finale. – VNA