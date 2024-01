La joie des footballeurs vietnamiens après le but de l'attanquant Nguyên Dinh Bac (N°15). Photo: AFP/VNA



Doha (VNA) - L'équipe nationale de football du Vietnam a perdu dans la soirée du 14 janvier à Doha (Qatar) 2-4 contre le Japon lors de son premier match du groupe D de la Coupe d'Asie 2023 (Asian Cup 2023).

Cependant, la performance de l’équipe vietnamienne a suscité les éloges des fans, puisque les hommes de Philippe Troussier ont donné du fil à retordre à l'équipe No1 d'Asie. Les deux buts vietnamiens ont été marqués par les attaquants Nguyên Dinh Bac et Pham Tuân Hai.

L'attatquant Nguyên Dinh Bac (maillot rouge). Photo: VNA



Selon les experts, les deux buts vietnamiens ont dépassé les attentes, la différence de deux buts est donc tout à fait acceptable et constitue le début du succès du Vietnam à la Coupe d'Asie 2023.

Après le match, les jeunes footballeurs de l’équipe vietnamienne ont reçu des notes élevés des journaux étrangers. Selon Sofascore, l’attaquant Nguyên Dinh Bac et le milieu de terrain Dô Hung Dung sont les deux meilleurs joueurs de l'équipe vietnamienne. Nguyên Dinh Bac (20 ans) a causé de nombreuses difficultés à la l'équipe japonaise. Sofascore a marqué 7,3 points pour lui. Il est le deuxième joueur vietnamien de l'histoire à marquer contre l'équipe japonaise après le libéro Thanh Binh.

Quang à lui, Dô Hung Dung a également obtenu une note de 7,3. L’attaquant Pham Tuân Hai a également marqué un but et gagné 6,9 points. Le libéro Bui Hoang Viet Anh a obtenu 6,9 points.

L'équipe nationale de football du Vietnam. Photo: VNA



Les médias japonais ont salué la superbe tête inversé dans le filet de l'équipe japonaise. Selon le journal Goa, la tête de Dinh Bac a suivi une trajectoire très difficile dans la lucarne, égalisant ainsi le score à 1-1. Le commentateur japonais Tomoaki Makino a estimé : « C'était un superbe but ».

La phase finale de la Coupe d'Asie 2023 se déroule au Qatar du 12 janvier au 10 février, réunissant 24 équipes réparties en six groupes. Le Vietnam affrontera l'Indonésie le 19 janvier et l'Irak cinq jours plus tard. -VNA